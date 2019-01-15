Фото: dnevniq.com

Модель из США Кайли Дженнер, чей рекорд по лайкам в Instagram обогнала фотография обычного куриного яйца, опубликовала видеоответ новому рекордсмену. Об этом пишет РИА Новости.

Дженнер опубликовала ролик, на котором она разбивает яйцо, выливает его содержимое на асфальт и смеется.

"Получи, маленькое яйцо", — гласит подпись к видео.

Ролик уже набрал более 20,2 миллиона просмотров.

Модель долго была рекордсменом по количеству лайков в Instagram после публикации снимка новорожденной дочери. Фото понравилось 18 миллионам пользователей. Однако в начале января появился аккаунт @world_record_egg, в котором была одна фотография куриного яйца. Его лайкнули уже свыше 30 миллионов пользователей. Хозяин аккаунта не стал раскрывать свою личность, представившись курицей по кличке Генриетта.