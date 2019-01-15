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В Мещанский суд столицы РФ поступил иск к журналисту Юрию Дудю и блогеру и ведущей Анастасии Ивлеевой. Истец потребовал от них по 50 миллионов рублей, пишет "Дождь", ссылаясь на RNS и пресс-секретаря суда Юлию Котомину.

В иске указывается лишь фамилия и инициалы заявителя — "Бестаев А.А." Он потребовал опровергнуть данные, прозвучавшие в интервью Ивлеевой Дудю. Сведений о том, что вызвало претензии, нет.

Суд зарегистрировал заявление в декабре и оставил его без движения.

Представитель телеведущей сообщил изданию, что иск Бестаева они еще не получили.

Выпуск YouTube-шоу "ВДудь" с Ивлеевой был опубликован в августе прошлого года. На момент публикации ролик посмотрели свыше 21 миллиона раз.