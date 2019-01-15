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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о создании компании "Российский экологический оператор", которая займется курированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на документ на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, оператор будет обеспечивать соблюдение норм законодательства при обращении с ТКО, стимулировать инвестиционную активность в данной области и реализовывать нацпроект "Экология".

Офис компании будет находиться в столице РФ, а ее учредителем станет Минприроды.

Издание напоминает, что с 1 января все регионы страны должны были перейти на новый порядок, при котором всю ответственность за работу с мусором берет на себя региональный оператор. Исключения сделаны для Москвы, Петербурга и Севастополя. В министерстве природы и экологии заявили, что к середине января некоторые регионы так и не присоединились к "мусорной реформе".

Согласно новым правилам, услуга по обращению с ТКО становится коммунальной, и регионы смогут взимать за нее плату. Средняя стоимость услуги составит 120–130 рублей. "Методика такова, что регион имеет право взимать плату как с квадратного метра, так и с человека — в разных регионах по-разному", — цитирует издание слова вице-премьера Алексея Гордеева.