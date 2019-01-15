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Генпрокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение экс-министру обороны страны Дмитрию Саламатину "в совершении государственной измены в интересах РФ" и подрыве обороноспособности страны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинского генпрокурора Юрия Луценко.

"Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Саламатину Д.А. в участии в составе преступной организации [экс-президента Украины Виктора] Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершения государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ", — цитирует агентство сообщение на Facebook-странице Луценко.

Генеральный прокурор уточнил, что Саламатина обвиняют в действиях, которые были направлены на "срыв контракта между предприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова ", госпредприятием "Антонов" и государственным предприятием "СВТФ "Прогресс" и минобороны Республики Ирак на поставку, ремонт, обслуживание военной техники". Луценко заявляет, что эти действия нанесли стране ущерб в размере 560 миллионов долларов.

По данным местных СМИ, контракт был заключен в 2009 году и касался ремонта вертолетов Ми-8Т на сумму 3,6 миллиона долларов, поставки шести самолетов Ан-32Б на сумму 99 миллионов долларов и поставки 420 колесных бронетранспортеров БТР-4 и машин на его базе на сумму 457,5 миллиона долларов. По данным контракта "Прогресс" получил 261,85 миллиона долларов, после чего было произведено шесть Ан-32Б и 128 БТР-4, из которых всего 88 отправили заказчику. В Ираке назвали продукцию из Украины бракованной, контракт был сорван. Позже Саламатина стали обвинять в том, что он помешал спасти выполнение самого крупного на тот момент украинского оборонного контракта.

Журналисты сообщают, что бывший министр покинул Украину, выехав в РФ.