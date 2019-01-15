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Lada Vesta стала самой продаваемой машиной в РФ в прошлом году. За год месяцев Vesta разошлась тиражом в 108 364 экземпляра, что на 31 073 превышает показатели 2017 года, пишет РБК, ссылаясь на отчет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

На данный момент Lada Vesta предлагается в РФ в четырех модификациях: обычный седан, "высокий" седан Vesta Cross, универсал SW, а также вседорожный вариант SW Cross. Моторная гамма включает бензиновые агрегаты рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра, развивающие 106 и 122 лошадиные силы. Трансмиссии — пятиступенчатая "механика" или "робот" такого же диапазона. Vesta можно купить за сумму от 574 900 рублей (с учетом действующих акций).

Вскоре АвтоВАЗ будет продавать Lada Vesta в модификации Sport, которая оснащена модернизированным 1,8-литровым мотором. Двигатель мощностью 145 лошадиных сил позволяет седану набирать "сотню" за 9,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 198 километров в час.

Касательно иных популярных моделей в РФ, на втором месте расположилась Lada Granta с результатом 106 325 автомобилей (на 12 639 единиц превышает показатели 2017 года), а замыкает топ-3 Kia Rio с показателем 100 148 машин (на 3459 единиц больше).

Всего в РФ продали 1,8 миллиона новых легковушек, что на 205 тысяч машин (или 12,8%) больше, чем в 2017 году. Организация прогнозирует, что в следующем году продажи новых машин в РФ вырастут на 3,6% и составят 1,87 миллиона штук.