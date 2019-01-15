Фото: Барнаул.орг
Очередная коммунальная авария произошла в Барнауле рано утром 15 января. На проспекте Комсомольский, 9 произошел порыв водопровода диаметром 300 мм, вода вышла на проезжую часть. Как сообщили в администрации города, на месте происшествия работают дорожники и сотрудники Водоканала. Аварийная бригада выясняет причину и характер повреждения.
В 8-00 водопровод перекрыли, выход воды на проезжую часть прекращен.
В настоящий момент без водоснабжения остаются 10 административных зданий, 2 многоквартирных дома, 16 домов в частном секторе.
На месте аварии ведутся работы, работает дорожная техника. Автомобилистов просят заранее планировать пути проезда.
Комментарии
происки Трампа с Порошенко
Що опять? Или уже норма?
Когда новый губернатор обещал прорыв и держит свое обещание!