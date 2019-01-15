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Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая собирается участвовать в выборах на пост главы Украины, заявила, что во втором туре будет бороться с действующим президентом Петром Порошенко и непременно одержит победу. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Тимошенко, на местных выборах, проходящих в стране, "Батькивщина" получает 34%, а партия "Блок Петра Порошенко" — 23%.

Глава "Батькивщины" отмечает, что данная ситуация говорит о том, что во втором туре будут соревноваться только ее команда и Порошенко. "Именно поэтому могу вам твердо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет ", — приводит агентство ее слова.

Избирательная кампания по выборам президента официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост главы государства и подача документов в ЦИК для регистрации. Выборы украинского лидера запланированы на 31 марта. Порошенко пока официально не объявлял о намерении баллотироваться на новый срок.