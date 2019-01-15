Фото: novorosinform.org
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая собирается участвовать в выборах на пост главы Украины, заявила, что во втором туре будет бороться с действующим президентом Петром Порошенко и непременно одержит победу. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Тимошенко, на местных выборах, проходящих в стране, "Батькивщина" получает 34%, а партия "Блок Петра Порошенко" — 23%.
Глава "Батькивщины" отмечает, что данная ситуация говорит о том, что во втором туре будут соревноваться только ее команда и Порошенко. "Именно поэтому могу вам твердо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет ", — приводит агентство ее слова.
Избирательная кампания по выборам президента официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост главы государства и подача документов в ЦИК для регистрации. Выборы украинского лидера запланированы на 31 марта. Порошенко пока официально не объявлял о намерении баллотироваться на новый срок.
Комментарии
Тимошенко: у Порошенко нет шансов победить на выборах
Да ему Запад помогал, открыл путь в Европу, это наладило жизнь народа и у него нет шансов победить? Как так?
кто нужно, тот и победит, этож братский народ, у них всё как у нас
Блин, почему к Тимошенко никак не прилипает судьба "сбитого лётчика"? Что бы в нэньке ни творилось, оно всегда тут как тут, как кал в проруби...
Порошенко открыл ранее закрытый путь в европу.Украина сейчас шагает в европу.Жизнь у народа наладилась.
А, что, разве у них уже не так как у соседей: нет фальсификаций, административного ресурса и раболепного населения?!
15.01.2019 09:10
- гость -
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Давно выписали? Много аминазна с рекситином сожрал?