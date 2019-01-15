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"Аэрофлот" увеличил время на выкуп после бронирования субсидированных билетов на перелеты с территории Дальнего Востока в Москву, а также в иные города региона из-за возникновения больших очередей в кассы. Теперь срок выкупа равен семи дням при условии, что сам перелет пройдет не в ближайшую неделю, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

На минувшей неделе авиакомпания запустила продажу билетов по субсидированным тарифам в Москву на собственные рейсы и на рейсы дочерних компаний "Россия" и "Аврора" в дальневосточные города. Из-за этого на Камчатке образовались большие очереди с ночными дежурствами перед зданием представительства авиакомпании. "Аэрофлот" отмечает, что в других регионах Дальнего Востока тоже наблюдается повышенный спрос на билеты.

Период выкупа билетов продлили "для снижения ажиотажа, который традиционно наблюдается в первые дни с момента открытия продаж субсидированных перевозок, и удобства пассажиров", подчеркнули в компании.

Отмечается, что новое правило касается не только впервые забронированных билетов, но и тех, которые забронировали в первые дни с открытия продаж — 12 и 13 января. Однако в этом случае продлить срок бронирования пассажиру придется самостоятельно. Сделать это необходимо по месту первоначального бронирования: либо в call-центре авиакомпании "Аэрофлот", либо у агентов.

Агентство пишет, что изначально для покупки забронированных субсидированных билетов было выделено 72 часа. Если перелет запланирован в течение ближайшей недели, оформить билет придется в течение 72 часов, в случае вылета в течение ближайших суток — тайм-лимит до оформления билета устанавливается на два часа.

Ранее появилась информация, что выполнение основной части полетов по "плоским тарифам" (с ценой авиабилета, которая не зависит от даты покупки и сезона) на Дальний Восток перешло от "Аэрофлота" к его дочерней компании "Россия".