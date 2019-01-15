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Глава NASA Джим Брайденстайн согласился посетить РФ по приглашению коллеги из "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение на сайте госкорпорации.

Визит Брайденстайна в РФ обсуждался в ходе беседы глав космических корпораций на телеконференции в понедельник, 14 января. Ранее "Роскосмос" официально не говорил о переговорах, но о них узнали СМИ. Задержку с публикацией информации о беседе Рогозина и Брайденстайна связали с попытками Москвы и Вашингтона согласовать публикуемую информацию о визите.

"Дмитрий Рогозин пригласил главу NASA в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом", — цитирует издание сообщение "Роскосомса".

Руководители NASA и "Роскосмоса" договорились, что продолжат сотрудничество стран в космической сфере. В частности, речь идет о продолжении программы МКС, проекте по изучению Луны и миссиях по исследованию дальнего космоса.

Напомним, Рогозин, который находится под санкциями США, должен был посетить Штаты в феврале текущего года. Но 5 января появилась информация, что приглашение перенесли на неопределенный срок из-за давления сенаторов.

Сам глава "Роскосмоса" назвал произошедшее "эпизодом противостояния" между главой Белого дома Дональдом Трампом и конгрессом. При этом Рогозин отметил, что все же намерен пригласить Брайденстайна в РФ.