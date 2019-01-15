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Подростка из Тальменского района Алтайского края подозревают в убийстве отчима — преступление было совершено с использованием бейсбольной биты.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 13 января в одном из сел было обнаружено тело 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемым в совершении преступления является 16-летний пасынок потерпевшего.

Согласно данным органов следствия, ночью 13 января подросток, поссорившись с отчимом, нанес ему несколько ударов бейсбольной битой по голове. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия.

"Предварительно установлено, что между ними постоянно происходили конфликты, причиной которых являлось аморальное поведение отчима и злоупотребление им спиртными напитками", — добавляют в СКР.

Сейчас несовершеннолетний задержан. Выясняются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.