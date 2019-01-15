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Подростка из Тальменского района Алтайского края подозревают в убийстве отчима — преступление было совершено с использованием бейсбольной биты.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 13 января в одном из сел было обнаружено тело 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемым в совершении преступления является 16-летний пасынок потерпевшего.
Согласно данным органов следствия, ночью 13 января подросток, поссорившись с отчимом, нанес ему несколько ударов бейсбольной битой по голове. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия.
"Предварительно установлено, что между ними постоянно происходили конфликты, причиной которых являлось аморальное поведение отчима и злоупотребление им спиртными напитками", — добавляют в СКР.
Сейчас несовершеннолетний задержан. Выясняются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
Комментарии
Виновата мать. Привела домой хмыря который бухал и вел себя аморально. У пацаненка не выдержала психика. Теперь отвечать будет. Посодют. А ведь жизнь у него могла бы сложиться иначе если бы не чесотка мамаши
15.01.2019 09:29
Пенсионер из
По поводу матери спорить не буду. Но виновата ещё и притянутая с запада ювенальная политика, когда соплякам с детства прививают культ безнаказанности, делая упор на права и не разъясняя обязанности и ответственность.Отсюда и постоянные издевательства над учителями под съёмку и выкладывание в сеть, и притягивание подростков к незаконным организациям и акциям, да и в данном случае, "мальчик", думается уже познавший все "прелести" взрослой жизни, не особо думал о возможной ответственности за содеянное.
16-летний мальчик))))
редакция,
от 12 до 16 - подросток
также, если хотите проявить симпатию, назовите его "юноша" - это старше 13-15 лет, но младше 18 лет
Не зная обстоятельств делать выводы преждевременно.