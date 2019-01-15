Автоперевозчики Бийска настаивают на повышении цены проезда в общественном транспорте до 20 рублей, сообщает "Бийский рабочий".

В городской администрации прокомментировали изданию вероятность принятия соответствующего решения.

Представитель отдела ценообразования подчеркнул, что никакого роста цен на билеты в ближайшее время не предвидится.

Это связано с тем, что лишь пятая часть автоперевозчиков смогла экономически обосновать необходимость повышения тарифов. Этого недостаточно, чтобы власти наукограда рассмотрели этот вопрос.

Напомним, тариф в Бийске поднимали в октябре 2015-го (с 13 до 15 рублей для автобусов, с 12 до 15 рублей для трамваев) и июле 2016 года (до 17 рублей 50 копеек).