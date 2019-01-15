Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула активно обсуждают в социальных сетях ситуацию, связанную с задержкой автобусов и тем, что зачастую общественный транспорт проезжает мимо остановок.
Так, в паблике Barnaul 22 появился пост следующего содержания: "7:30. Остановка "Лента" на Власихинской. Все ждут 75-й автобус, которого нет уже больше 20 минут. Передаем коллективный привет с добрыми пожеланиями владельцу маршрута. Дальше по маршруту ехали мимо остановок, так как был битком".
Автор заметки добавляет, что такая ситуация повторяется изо дня в день.
Другие горожане ввязались в дискуссию по этому поводу. Многие отмечают, что в других районах города дела обстоят аналогичным образом.
Комментарии
тогда уж горожане должны передать "привет" профильному комитету городской администрации, который должен контролировать качество оказываемых услуг по перевозке пассажиров
цены на проезд повышать нужно. невыгодно возить
зато за 25 рублей
Ситуация с общественным транспортом плачевная, несмотря на очередное повышение тарифа за проезд! Проезд в маршрутках подняли на четверть, при этом работать они лучше не стали. Тут нужен контроль за перевозчиками со стороны администрации города.
А вообще маршрутки должны дублировать автобусные маршруты, а не заменять их. Зачастую в некоторые районы города кроме как на маршрутке не доехать - вот и пытаешься залезть в переполненную "газельку" если конечно повезёт и водитель остановится на остановке.
мож метро построить
Потому что комитет по транспорту только взятки и откаты может брать и поэтому не в силах штрафовать перевозчиков за невыполнение госконтракта.
Давно пора законодательно разрешить общественный контроль перевозчиков!
Всем же понятно что от цены проезда до перевозчика доходит в лучшем случае половина, остальное оседает на всяких налогах, сборах, оплату за терминалы оплаты и прочие "государственно-важные" поборы. Аналогично и с ГСМ - акцизов половина цены.
15.01.2019 10:11
- гость -
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Вы огульно то не обвиняйте их, если есть конкретные факты, то в следком сообщайте о коррупции, а то могут и за клевету привлечь.
А так чтоб заставить комитет работать надо фиксировать факт несоблюдения графика движения автобусов/маршруток и писать в прокуратуру жалобу на отсутствие контроля со стороны городской администрации