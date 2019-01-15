Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула активно обсуждают в социальных сетях ситуацию, связанную с задержкой автобусов и тем, что зачастую общественный транспорт проезжает мимо остановок.

Так, в паблике Barnaul 22 появился пост следующего содержания: "7:30. Остановка "Лента" на Власихинской. Все ждут 75-й автобус, которого нет уже больше 20 минут. Передаем коллективный привет с добрыми пожеланиями владельцу маршрута. Дальше по маршруту ехали мимо остановок, так как был битком".

Автор заметки добавляет, что такая ситуация повторяется изо дня в день.

Другие горожане ввязались в дискуссию по этому поводу. Многие отмечают, что в других районах города дела обстоят аналогичным образом.