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Столкновение четырех автомобилей произошло накануне вечером в Барнауле на проспекте Калинина — в результате аварии пострадали четыре человека.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, авария случилась в районе дома № 22б в 17:28.

Предварительно установлено, что мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем "Тойота-Надиа", выехал на встречку и допустил столкновение с автомобилем "Тойота-Рав 4" под управлением мужчины 1990 года рождения и автомобилем "Тойота-Калдина" под управлением мужчины 1991 года рождения.

Затем от удара "Тойота-Рав 4" допустил столкновение с автомобилем "Лада-Ларгус" (водитель — мужчина 1991 года рождения).

"В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили: водитель и пассажир (женщина) автомобиля "Тойота-Рав 4", а также водитель и пассажир автомобиля "Тойота-Надиа". Пострадавшим оказана медицинская помощь в Городской больнице № 1", — добавляют в полиции.

В отношении водителя автомобиля "Тойота-Надиа" составлен административный материал за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По факту аварии проводится проверка.