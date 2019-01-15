Председатель парламента Алтайского края Александр Романенко поручил проверить обоснованность тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов в Славгороде. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

"Надо понять, отчего в Славгороде тарифы на вывоз мусора выросли больше чем вдвое, является ли обоснованным такое решение. Зарплаты в Славгороде — далеко не самые большие в крае, и совокупная коммунальная нагрузка, с учетом роста тарифов по другим направлениям, может оказаться непосильной", — прокомментировал спикер АКЗС.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, с 1 января 2019 года в Алтайском крае заработала новая система вывоза мусора: изменились тарифы и компании, которые занимаются транспортировкой отходов. В Славгородской зоне, куда кроме Славгорода входят Яровое, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Ключевской, Немецкий национальный, Родинский, Суетский, Табунский и Хабарский районы, с одного жителя будет взиматься плата в 111,43 рубля. В Барнауле же плата составляет 66 рублей.

Депутаты АКЗС направили письма в антимонопольную службу и в управление по регулированию цен и тарифов. Между тем, в краевом правительстве объясняли столь высокую цену в Славгородской зоне самой малоразвитой инфраструктурой.