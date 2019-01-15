Председатель парламента Алтайского края Александр Романенко поручил проверить обоснованность тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов в Славгороде. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.
"Надо понять, отчего в Славгороде тарифы на вывоз мусора выросли больше чем вдвое, является ли обоснованным такое решение. Зарплаты в Славгороде — далеко не самые большие в крае, и совокупная коммунальная нагрузка, с учетом роста тарифов по другим направлениям, может оказаться непосильной", — прокомментировал спикер АКЗС.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, с 1 января 2019 года в Алтайском крае заработала новая система вывоза мусора: изменились тарифы и компании, которые занимаются транспортировкой отходов. В Славгородской зоне, куда кроме Славгорода входят Яровое, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Ключевской, Немецкий национальный, Родинский, Суетский, Табунский и Хабарский районы, с одного жителя будет взиматься плата в 111,43 рубля. В Барнауле же плата составляет 66 рублей.
Депутаты АКЗС направили письма в антимонопольную службу и в управление по регулированию цен и тарифов. Между тем, в краевом правительстве объясняли столь высокую цену в Славгородской зоне самой малоразвитой инфраструктурой.
Комментарии
Ну так развивайте эту инфраструктуру, а то сидят в креслах зажрались ни чего не делая, а теперь народ опять должен платить. Я живу в хабарском район, тоже 111,43 хотят драть с человека за услуги которыми я не собираюсь пользоваться, я свой мусор сам утилизирую. И за что мне платить, да я и не собираюсь.
А в Барнауле? Что же будет в январе?...
15.01.2019 11:59
гость
Согласен! Из ННР. Живем двое, дом небольшой. Набирается за год 1 куб. шлака. Сгораемый мусор на растопку печи отопления, пищевые отходы - в переработку на компост. За что буду платить 2700 руб. в год?