Жителям Барнаула снежный городок на улице Мало-Тобольской понравился больше, чем на площади Сахарова. Такой вывод можно сделать по результатам опроса " Какой новогодний городок в Барнауле вам понравился больше?", проведенного на портале ИА "Амител" .

Участие в опросе приняли 287 читателей портала. При этом 118 из них выбрали ответ "на улице Мало-Тобольская". За площадь Сахарова проголосовали 67 человек.

27 респондентов сообщили, что им удалось побывать только в одном городке, поэтому сравнивать они не могут. 38 читателей Amic.ru не успели посетить ни один городок. А 37 человек признались, что им все равно.

Отметим также, что читатели портала высказали ряд замечаний по благоустройству снежного городка на улице Мало-Тобольской.

"На Мало-Тобольской совершенно ничего не обустроено. Несколько ледовых композиций и одна горка. Места свободного много, можно было разместить несколько маленьких горок для малышей. Парковка не продумана, люди едут в основном по Ленинскому, указателя, что есть парковка со стороны трамвайного кольца, нет нигде. Сделано чисто для галочки. Мне не понравилось", — отметил гость.

"Лавочников за забором убрать и расширить территорию Арбата до Барнаулки", — предложил еще один читатель.

Также поступила просьба не убирать горки около Дворца спорта — автомобилистам они не мешают, а ребятне есть где покататься.

Снежный городок на площади Сахарова в Барнауле начали разбирать в понедельник, 14 января. А вот на улице Мало-Тобольской он простоит, как обещают городские власти, до тех пор, "пока позволит погода". Так что у барнаульцев и гостей города еще есть возможность его оценить.