Вторник, 15 Январь, 11:00

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 67,19
€ 77,07
257865
Обь
9см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Новости

"Аэрофлот" лишил блогера привилегий за оскорбления перевозчика в сети

, ИА "Амител"
В компании отметили, что блогер мог бы решить все, обратившись в "Аэрофлот"

Фото: twitter.com

Компания "Аэрофлот" отключила блогера Александра Соколовского от программы "Аэрофлот бонус" за то, что он использовал ненормативную лексику и оскорбительные высказывания в адрес авиаперевозчика в сети. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя "Аэрофлота".

Сообщается, что Соколовский нарушил правило 7.5 программы "Аэрофлот бонус". "Все вопросы господин Соколовский мог решить цивилизованным путем, обратившись в авиакомпанию. В своих публикациях в соцсетях Соколовский использовал фотографии сотрудников и ненормативную лексику", — заявил представитель компании. Он подчеркнул, что перевозчик и дальше будет исключать клиентов из бонусной программы за оскорбления.

Представитель "Аэрофлота" добавил, что инцидент с Соколовским произошел в ноябре. Самолету компании пришлось сесть в Вене. По словам собеседника издания, пассажиров разместили в здании аэровокзала, им предоставлялись напитки и питание. Позднее было решено вернуть пассажиров в Шереметьево, чтобы затем как можно скорее доставить их в аэропорт Ниццы. "Этот вариант на тот момент был оптимальным, остальные потребовали бы гораздо больше времени", — подчеркнул собеседник.

По его словам, после инцидента в Вене блогер организовал бот-атаку на аккаунты "Аэрофлота" в соцсетях.

Издание напоминает, что в ноябре "Аэрофлот" закрыл элитный счет председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Мити Алешковского и аннулировал его платиновую карту из-за публикации негативных высказываний в адрес авиакомпании. Кроме этого, компания понизила уровень платиновой карты жены Алешковского. Позже появилась информация, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева на предмет злоупотребления полномочиями из-за ситуации с Алешковским.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

15.01.2019 10:20
- гость -

утром рано 2 барана...

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
10:51
Раскрепощенный танец гимнастки взволновал пользователей Сети 0
10:48
Алтайские депутаты проверят резкий рост платы за вывоз мусора в Славгороде 0
10:32
Власти констатировали износ 70% теплосетей в Алтайском крае 6
10:23
Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признает свою вину 0
10:18
Снежный городок на Мало-Тобольской барнаульцам понравился больше: опрос 3
10:12
Четыре человека пострадали в массовом "пьяном" ДТП в Барнауле 0
10:04
"Аэрофлот" лишил блогера привилегий за оскорбления перевозчика в сети 1
09:49
Привет владельцу маршрута: барнаульцы возмущены задержкой автобусов 15
09:34
Власти Бийска ответили на требование перевозчиков повысить цену проезда 2
09:23
Глава NASA согласился посетить РФ по приглашению Рогозина 0
09:11
Следствие: подросток на Алтае забил насмерть отчима бейсбольной битой 4
09:03
"Аэрофлот" принял меры для снижения ажиотажа по льготным билетам в ДФО 1
08:56
Тимошенко: у Порошенко нет шансов победить на выборах 8
08:41
Восьмибалльные пробки ждут барнаульцев утром 15 января 0
08:28
Коммунальная авария в Барнауле: 28 зданий без воды из-за порыва водопровода 7
08:23
"Прийти повздыхать?" Чиновник рассказал, почему он не был на месте ЧП в Барнауле 13
08:15
Дело "под ключ": готовый бизнес стали активнее продавать в Барнауле 3
08:02
Грамотность — залог успеха: Алтайский фонд МСП приглашает на бесплатное обучение 0
07:50
Мусор, цены и кадровые перемены: чем займутся алтайские партии в 2019 году 0
07:34
"Мужик борется за семью": история отца-одиночки с Алтая за гранью бедности 7
07:19
Треть районов Алтайского края могут "уйти под воду" весной 2019 года 4
07:03
Двухуровневую квартиру с камином и панорамой на Обь продают в Барнауле за 12 млн 1
07:00
Новосёлами быть выгодно: скидки и подарки в ТВК "Республика" 0
06:48
Там, где не мусорят: в Алтайском крае появилась карта мусорных контейнеров 2
06:32
Эталоны женской красоты царской России 1
06:17
Потепление до -2 градусов придет в Алтайский край 15 января 0
06:01
"Нельзя принимать поспешных решений": учителям на Алтае не повысили зарплату 15
05:04
Lada Vesta стала популярнейшим автомобилем в России в прошлом году 0
04:02
Бывшего министра обороны Украины обвинили в "госизмене в интересах РФ" 0
03:05
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора 4
02:03
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 50 млн рублей 0
01:21
Кайли Дженнер "отомстила" яйцу, обогнавшему ее по просмотрам в Instagram 2
00:18
Парижская опера не будет работать с Полуниным из-за слов о полных людях 2
23:51
Арестованного в Китае по делу о наркоторговле канадца приговорили к казни 1
23:39
"Аэрофлот" отменил рейсы из-за забастовок в Германии 0
23:19
Ликвидация Telegram LLC не снимет блокировку с мессенджера в РФ 0
22:57
Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку в Москве 1
22:39
Медведев: длинные новогодние праздники не идут на пользу экономике России 13
22:21
Очевидец рассказала о взрыве газа в жилом доме в Шахтах 1
21:57
Полиция Мордовии проводит проверку по факту сожжения российского флага 1
21:39
Мэр Гданьска скончался после покушения на концерте 0
21:20
Барнаулец выставил на продажу лайку за 250 тысяч рублей 6
20:58
Думский совет отложил рассмотрение проекта о рекламе пива на ТВ 0
20:41
Житель Алтая получил девять лет колонии за убийство знакомой лопатой и ножом 0
20:21
Медведев: кабмин пристально следит за ценами на бензин 0
19:51
Россияне сократили расходы на новогодние праздники до 13,9 тыс. рублей 0
19:26
Генпрокуратура не поддержала законопроект об ответственности за фейки 0
19:08
Коротко о главном: крещенский городок, прощание с Новым годом и рост цен
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 января
18:55
Переговоры главы МИД РФ и Японии по мирному договору завершились 0
18:42
Польша хочет создать искусственный остров в Калининградском заливе 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.