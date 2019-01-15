Фото: twitter.com

Компания "Аэрофлот" отключила блогера Александра Соколовского от программы "Аэрофлот бонус" за то, что он использовал ненормативную лексику и оскорбительные высказывания в адрес авиаперевозчика в сети. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя "Аэрофлота".

Сообщается, что Соколовский нарушил правило 7.5 программы "Аэрофлот бонус". "Все вопросы господин Соколовский мог решить цивилизованным путем, обратившись в авиакомпанию. В своих публикациях в соцсетях Соколовский использовал фотографии сотрудников и ненормативную лексику", — заявил представитель компании. Он подчеркнул, что перевозчик и дальше будет исключать клиентов из бонусной программы за оскорбления.

Представитель "Аэрофлота" добавил, что инцидент с Соколовским произошел в ноябре. Самолету компании пришлось сесть в Вене. По словам собеседника издания, пассажиров разместили в здании аэровокзала, им предоставлялись напитки и питание. Позднее было решено вернуть пассажиров в Шереметьево, чтобы затем как можно скорее доставить их в аэропорт Ниццы. "Этот вариант на тот момент был оптимальным, остальные потребовали бы гораздо больше времени", — подчеркнул собеседник.

По его словам, после инцидента в Вене блогер организовал бот-атаку на аккаунты "Аэрофлота" в соцсетях.

Издание напоминает, что в ноябре "Аэрофлот" закрыл элитный счет председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Мити Алешковского и аннулировал его платиновую карту из-за публикации негативных высказываний в адрес авиакомпании. Кроме этого, компания понизила уровень платиновой карты жены Алешковского. Позже появилась информация, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева на предмет злоупотребления полномочиями из-за ситуации с Алешковским.