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Мужчина, который нанес смертельные раны ножом мэру Гданьска Павлу Адамовичу, на допросе в прокуратуре не признал вину в убийстве градоначальника. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря окружной прокуратуры Гражину Ваврынюк.

Она рассказала, что 27-летнему местному жителю, которого задержали после нападения на мэра, предъявлены "обвинения в убийстве, мотив которого заслуживает особого осуждения". "На допросе обвиняемый не признал свою вину", — отметила Ваврынюк.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой временно арестовать обвиняемого. Также решено привлечь к работе психиатра.

Обвиняемый Стефан В. атаковал Адамовича вечером в минувшее воскресенье, 13 января, на благотворительном концерте. Он ворвался на сцену и несколько раз ударил мэра ножом. Затем мужчина схватил микрофон и прокричал, что его незаконного осудили. Позднее стало известно, что нападавший несколько лет провел в тюрьме за ограбления банков, страдал психическим заболеванием.

Накануне Адамович скончался в больнице от полученных ранений.