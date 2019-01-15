Власти констатировали износ 70% теплосетей в Алтайском крае

Зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко на пресс-конференции рассказал журналистам об удручающем состоянии коммуникаций систем ЖКХ в Алтайском крае, сообщает "Интерфакс-Сибирь".

По его словам, износ сетей систем ЖКХ составляет от 50 до 70%. Это связано в том числе и с тем, что в краевой столице они были построены полвека назад — в 1969 году, а во многих других населенных пунктах — и вовсе в 1949-м.

В связи с этим он анонсировал многократное увеличение средств, вкладываемых в проблемную сферу инвесторами.

"В крае готовятся программы модернизации сетей — в Рубцовске, Бийске, Барнауле, — анонсировал Степаненко. — В разы будет увеличено финансирование этих расходов".