Власти констатировали износ 70% теплосетей в Алтайском крае

Зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко на пресс-конференции рассказал журналистам об удручающем состоянии коммуникаций систем ЖКХ в Алтайском крае, сообщает "Интерфакс-Сибирь".
По его словам, износ сетей систем ЖКХ составляет от 50 до 70%. Это связано в том числе и с тем, что в краевой столице они были построены полвека назад — в 1969 году, а во многих других населенных пунктах — и вовсе в 1949-м.
В связи с этим он анонсировал многократное увеличение средств, вкладываемых в проблемную сферу инвесторами.
"В крае готовятся программы модернизации сетей — в Рубцовске, Бийске, Барнауле, — анонсировал Степаненко. — В разы будет увеличено финансирование этих расходов".
Комментарии
я так понимаю эта новость прелюдия к повышению тарифов?
То есть он хочет сказать, что в тарифы до нынешнего года не закладывалось сумм на модернизацию? А если эти суммы там были, то куда они ушли?
15.01.2019 10:42
- гость -
он хочет сказать, что будет рвать и рвать. но он будет продолжать тусить возле огней универсиадских.
а на Украине износ 80%!
В разы будет увеличено финансирование этих расходов
следует понимать что ежегодного повышения тарифа за отопление на 17% как в прошлые года недостаточно, значит будут повышать на 35%...
мельниченко в предвкушении...
15.01.2019 10:42
- гость -
А если эти суммы там были, то куда они ушли?
О том, что пятилетний проект по строительству новой яхты А для Андрея Мельниченко сегодня завершился передачей судна заказчику, сообщила германская телерадиокомпания NDR 1 Welle Nord. По ее данным, миллиардер приезжал в Киль инспектировать парусник в августе 2016 года, а в октябре она прошла первые испытания в море. Представитель бизнесмена сообщил, что яхту еще не передана владельцу. «Она отправится для дальнейших морских испытаний и отделки на юг Испании и в Средиземное море, а передача яхты владельцу намечена на конец весны», — сообщил представитель бизнесмена.
Длина судна 142,8 м, ширина — 25 м, тоннаж — 12 700 т, предположительная цена — 400 млн евро. По словам основателя специализированного интернет-сайта Yacht Harbour Дмитрия Семенихина, новая яхта Мельниченко на сегодня — самый крупный парусник в мире: до этого первое место по вместительности занимал Project Solar длиной 106 м, шириной 15 м и полным водоизмещением 2700 т.