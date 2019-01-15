За первые две недели 2019 года на пожарах в Алтайском крае погибли 17 человек. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Главной причиной пожаров, по словам Степаненко, стала "праздничность, настроение и, к сожалению, очень безответственное поведение людей, которые становятся жертвами таких ситуаций".

Степаненко привел в пример Михайловский район, в котором в 2019 году произошло три пожара, каждый из которых унес по две жизни.

"В основном эти ситуации связаны с невнимательностью и нарушениями правил пользования печного и электрического отопления. Это, к сожалению, курение людей, которые находятся на особом контроле органов социальной защиты и органов местного самоуправления", — пояснил вице-губернатор.

Стоит отметить, что в 2019 году в пожарах в Алтайском крае гибли не только люди, которые находились на особом контроле у органов соцзащиты. К примеру, в поселке Малиновое озеро в пожаре погибла пожилая пара 1940-х годов рождения.

"Общество должно понимать, что нужно думать о своей жизни, а не о спасении своего имущества", — добавил Степаненко.

В регионе проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение количества погибших на пожарах. По словам чиновника, эти мероприятия дают положительный результат. В качестве доказательства Игорь Степаненко привел статистику по пожарам в Алтайском крае за последние три года.

Так, в 2018 году в регионе произошло 3129 пожаров, на которых погибло 158 человек (в том числе 1 ребенок). В 2017 году в крае зафиксировано 3165 пожаров с гибелью 161 человека, в том числе 8 детей. В 2016 году в регионе произошло 3259 пожаров с гибелью 183 человек (в том числе 7 детей).