Американская художественная гимнастка Кейтлин Охаши стала настоящей звездой интернета. Видео с её выступления на чемпионате Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе быстро стало вирусным и разобралось на мемы. А виной тому стало эффектное исполнение и шпагат, от которого у женской части Сети всё сжимается. Как пишет "Лента.ru", выступление Охаши широко разошлось по Twitter. Только видео из профиля UCLA Gymnastics набрало больше 15,7 миллиона просмотров.
Комментарии
Это спортивная гимнастика, а не художественная
вот это ноги
Что они жрут? Ляхи как холодец трясутся. Да и так пилоткой садануться - больно же, наверное.
с такими ляшками ничего не страшно
Ну что? Все целлюлитчицы отписались?
нет тебя ждем
Это должно быть гимнастикой, а не стрип-дэнс, пол-дэнс или танцы на пилоне.
Гражданочка попутала время и место.
А во-вторых, крайне страшная. Про ноги я вообще молчу. Разве это законно людям показывать?
Разве это законно людям показывать? а фиг знает
но это смешно как в цирке