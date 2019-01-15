156 следователей и 20 тысяч дел: Следком на Алтае отмечает восьмилетие

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Сотрудники управления Следственного комитета по Алтайскому краю отмечают 15 января свой профессиональный праздник — 15 января правоохранительному ведомству исполняется восемь лет с момента образования в качестве самостоятельной структуры.

Отметим, что сегодня в краевом управлении СКР работают 156 следователей. Ежегодно следователями осуществляется порядка пяти тысяч выездов на места происшествий.

Всего за восемь лет работы следователями рассмотрено более 132 тысяч сообщений о преступлениях, по каждому из которых были проведены доследственные проверки. В итоге по результатам проведенных проверок возбуждено более 20 тысяч уголовных дел.

"Следственный комитет Российской Федерации с самого начала своей деятельности стоял на острие борьбы с преступностью. Следователи СКР занимаются расследованием целого ряда наиболее опасных преступлений против жизни и здоровья личности, половой свободы и половой неприкосновенности. К подследственности следователей Следственного комитета относятся уголовные дела о преступлениях, связанных с трудовыми правами граждан, взяточничеством и налоговыми преступлениями, рейдерством, экстремизмом и другие. Кроме того, только Следственный комитет вправе привлечь к уголовной ответственности лиц, имеющих особый правовой статус — депутатов, чиновников всех уровней власти, сотрудников правоохранительных органов", — подчеркивают в алтайском Следкоме.

В ведомстве также выражают сердечную признательность и особую благодарность ветеранам следствия.