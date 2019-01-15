30 тысяч учителей с зарплатой $75000 в год бастуют в США

30 тысяч учителей средних школ Лос-Анджелеса начали массовую забастовку в США, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The New York Times.
В акции протеста приняли участие сотрудники 900 школ города, в которых учатся приблизительно полмиллиона школьников.
Как выяснили журналисты, преподавателей не устраивает не только заработная плата, которая составляет в среднем $75 тысяч (около 5 млн рублей) в год.
Недовольство бастующих также вызвано слишком крупными, по их мнению, классами (42 ученика) и нехваткой библиотекарей, медперсонала и других сотрудников.
Комментарии
Лучше бы брали пример с наших учителей - потуже пояса затягивали и вбрасывали на выборах
Учитесь учителя!
Вчера по тв было интервью американца в Москве. Так тот пищит как дешево. Зарплата одинаковая, а транспорт, еда, квартплата в 10 раз меньше, налоги и т.д.). Единственно, что компы дороже, чем в сша. Кому-то и 600 долларов в месяц квартплата (40 тыс.) в 10 раз дешевле, чем в америке.
профсоюзы в школах есть, но молчаливые, так, с днём рождения поздравит )))в классах по 32-35 учеников,особенно в началке, бумаг выше крыши.....да учителя готовы это терпеть, если бы зарплата была 400 тысяч )))))
На западе профсоюзы работают.