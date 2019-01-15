Фото: city-n.ru
Многоэтажный дом с магазином "Мария-Ра" на первом уровне срочно расселяют в Новокузнецке — здание признано аварийным, сообщает ИА "Город Новостей".
Речь идет о многоквартирном доме № 14 на проспекте Запсибовцев в Новоильинском районе. Отмечается, что власти уже попросили жильцов и владельцев магазина "Мария-Ра" срочно освободить занимаемые помещения.
Дело в том, что многоэтажка стоит на плывунных грунтах, подвижки которых обернулись повреждением несущих конструкций.
Издание уточняет, что собственники жилья в доме должны освободить занимаемые площади до 20 февраля.
В ближайшие дни будет произведена независимая оценка рыночной стоимости квартир. Также отмечается, что владельцам квартир в этом доме выплатят причитающуюся сумму с надбавкой в счет компенсации затрат на переезд и ремонт.
Согласно предварительным данным, после расселения аварийный дом снесут.
Комментарии
В ближайшие дни будет произведена независимая оценка рыночной стоимости квартир.
ага, по цене строительного мусора...
Ага, сейчас оценят! Кто-то из 4-х комнатной выедет в студию...