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Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию россиян на старт пенсионной реформы. Однако правительство все же решило пойти на данные меры, пишет РБК, ссылаясь на "Коммерсант".
Рассмотрение вопроса о пенсионном законодательстве вице-премьер назвал самым тяжелым в работе правительства в минувшем году. "Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно... Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать", — цитирует издание слова Силуанова.
Глава Министерства финансов еще раз отметил, что в кабмине пришли к выводу, что повышение пенсионного возраста является неизбежным. Несмотря на очевидную необходимость повышения пенсий, денег на это в бюджете не было. "Очевидно, что пенсии необходимо повышать, в бюджете необходимых для этого средств не найти без ущерба для других отраслей — здравоохранения, образования, обороны. Да и параметры пенсионной системы, сложившиеся в середине прошлого столетия, требовали донастройки. Сегодня мы имеем совершенно другие условия труда и продолжительность жизни", — подчеркнул Силуанов.
Ранее он отмечал, что сложности при принятии реформы привели к переносу публичного обсуждения законопроекта о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). "Надеемся, что сейчас страсти улягутся, сейчас ситуация, слава богу, определилась", — добавил вице-премьер.
Напомним, с 1 января текущего года в РФ началось постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин. Переходный период должен завершиться в 2028 году. Закон о пенсионной реформе подписал глава государства Владимир Путин 3 октября.
Комментарии
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию россиян на старт пенсионной реформы.
а то
отняли у среднестатистических теперь уже недопенсионеров 864 тыс рублей и 5 лет пенсионной жизни и ждут понимания...
а чё населению нада обрадоватся, что и так то после 40 уже работу хрен найдёшь а тут ещё пяток лет добавили , а где на протяжении их работать то?!
И почему тока обычным работягам пенсию отодвинули на пять лет, а чё всяким фэбсам, судьям, полицейским да военным не изменили, как так то?
они ещё и глумятся
параметры пенсионной системы, сложившиеся в середине прошлого столетия, требовали донастройки
канешна, теперча за окном капитализм и диктатура буржуазии, а давеча был социализм и диктатура пролетариата, но так как пролетариат пролетел - то все завоевания Октября надо отменить ))
Нужно что то делать иначе Россию потеряем как государство
Почему не сократить количество чиновников, депутатов и увеличить отчисления в бюджет с продаж энергоресурсов? Вот и деньги для пенсионеров!
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию россиян на старт пенсионной реформы.
он реальный даун или замечательно прикидывается?
Да действительно, Антоша, неожиданно)
Как так-то) Всё о народце думаете, а он, неблагодарный, еще и ерепенится, да?
Антоша, а когда у тебя деньги отбирают, тебе нравится? Нет? Вот неожиданность!
Так и народу не нравится, что вы его на бабки разводите.
Всё понятно, кризисы-шмизесы, санкции-.уянкции...
Только почему то Дерипаске и Вексельбергу родное государство помогает пережить кризис, а народцу хрен на глупую морду.