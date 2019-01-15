Фото: vk.com/barneos22

Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло в Барнауле во вторник, 15 января.

Как сообщили очевидцы в паблике barnaul 22, столкновение трамвая и маршрутки случилось на пересечении улицы Попова и проспекта Космонавтов.

В итоге было временно заблокировано движение трамваев.

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В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что данные об этом происшествии в ведомство не поступали.

Между тем напомним, что буквально накануне в краевой столице случились два ДТП с участием автобусов.