Фото: vk.com/barneos22
Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло в Барнауле во вторник, 15 января.
Как сообщили очевидцы в паблике barnaul 22, столкновение трамвая и маршрутки случилось на пересечении улицы Попова и проспекта Космонавтов.
В итоге было временно заблокировано движение трамваев.
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В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что данные об этом происшествии в ведомство не поступали.
Между тем напомним, что буквально накануне в краевой столице случились два ДТП с участием автобусов.
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