Вторник, 15 Январь, 12:48

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Почувствовали ли вы повышение цен с Нового года и насколько это существенно для бюджета вашей семьи?

Спецпроекты

$ 67,19
€ 77,07
258590
Обь
9см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Новости

На Украине предлагают штурмовать Донбасс и выселять сторонников России

, ИА "Амител"
Украинский военный считает, что только так можно закончить войну

Фото: pixabay.com

Украинский военный Виталий Аверин в эфире ObozTV заявил, что необходимо провести штурм Донбасса, сообщает "Обозреватель". Перемирия с ополченцами ничего не дадут, убежден гость телешоу.

Участник боевых действий на стороне Вооруженных сил Украины считает, что нарушение минских соглашений и наступление — это единственный способ прекратить войну.

При этом он подчеркнул необходимость и других кардинальных мер по борьбе со сторонниками "русского мира". Их нужно депортировать "хоть на Мадагаскар", уверен Аверин.

Материалы по теме

 


Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
12:46
Трагедия или фарс: опрос, как отразилось на "кошельках" граждан повышение цен 0
12:40
Ученые рассказали об опасности короткого или неглубокого сна 0
12:32
В метро без штанов: полуобнаженный флешмоб прошел по всему миру 2
12:23
30 тысяч учителей с зарплатой $75000 в год бастуют в США 3
12:13
В США из-за ДТП на дорогу вылилось 13 тысяч литров шоколада 0
12:06
На Украине предлагают штурмовать Донбасс и выселять сторонников России 0
12:02
Покорить Вселенную ради Земли: Политех займется космическим пространством 2
11:50
Силуанов назвал неожиданной реакцию россиян на пенсионную реформу 8
11:41
156 следователей и 20 тысяч дел: Следком на Алтае отмечает восьмилетие 0
11:32
Автобусы продолжают "биться" в Барнауле: новое ДТП с общественным транспортом 0
11:22
СМИ: аварийную многоэтажку с "Марией-Ра" экстренно расселяют в Новокузнецке 2
11:14
За две недели 2019 года на пожарах в Алтайском крае погибли 17 человек 0
11:04
Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах увеличилось до двух 0
10:51
Раскрепощенный танец гимнастки взволновал пользователей Сети 8
10:48
Алтайские депутаты проверят резкий рост платы за вывоз мусора в Славгороде 3
10:32
Власти констатировали износ 70% теплосетей в Алтайском крае 9
10:23
Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признает свою вину 1
10:18
Снежный городок на Мало-Тобольской барнаульцам понравился больше: опрос 5
10:12
Четыре человека пострадали в массовом "пьяном" ДТП в Барнауле 1
10:04
"Аэрофлот" лишил блогера привилегий за оскорбления перевозчика в сети 1
09:49
Привет владельцу маршрута: барнаульцы возмущены задержкой автобусов 26
09:34
Власти Бийска ответили на требование перевозчиков повысить цену проезда 3
09:23
Глава NASA согласился посетить РФ по приглашению Рогозина 0
09:11
Следствие: подросток на Алтае забил насмерть отчима бейсбольной битой 4
09:03
"Аэрофлот" принял меры для снижения ажиотажа по льготным билетам в ДФО 2
08:56
Тимошенко: у Порошенко нет шансов победить на выборах 11
08:41
Восьмибалльные пробки ждут барнаульцев утром 15 января 0
08:28
Коммунальная авария в Барнауле: 28 зданий без воды из-за порыва водопровода 8
08:23
"Прийти повздыхать?" Чиновник рассказал, почему он не был на месте ЧП в Барнауле 25
08:15
Дело "под ключ": готовый бизнес стали активнее продавать в Барнауле 3
08:02
Грамотность — залог успеха: Алтайский фонд МСП приглашает на бесплатное обучение 0
07:50
Мусор, цены и кадровые перемены: чем займутся алтайские партии в 2019 году 0
07:34
"Мужик борется за семью": история отца-одиночки с Алтая за гранью бедности 9
07:19
Треть районов Алтайского края могут "уйти под воду" весной 2019 года 4
07:03
Двухуровневую квартиру с камином и панорамой на Обь продают в Барнауле за 12 млн 1
07:00
Новосёлами быть выгодно: скидки и подарки в ТВК "Республика" 0
06:48
Там, где не мусорят: в Алтайском крае появилась карта мусорных контейнеров 2
06:32
Эталоны женской красоты царской России 1
06:17
Потепление до -2 градусов придет в Алтайский край 15 января 0
06:01
"Нельзя принимать поспешных решений": учителям на Алтае не повысили зарплату 19
05:04
Lada Vesta стала популярнейшим автомобилем в России в прошлом году 0
04:02
Бывшего министра обороны Украины обвинили в "госизмене в интересах РФ" 0
03:05
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора 4
02:03
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 50 млн рублей 0
01:21
Кайли Дженнер "отомстила" яйцу, обогнавшему ее по просмотрам в Instagram 2
00:18
Парижская опера не будет работать с Полуниным из-за слов о полных людях 2
23:51
Арестованного в Китае по делу о наркоторговле канадца приговорили к казни 1
23:39
"Аэрофлот" отменил рейсы из-за забастовок в Германии 0
23:19
Ликвидация Telegram LLC не снимет блокировку с мессенджера в РФ 0
22:57
Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку в Москве 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.