На Украине предлагают штурмовать Донбасс и выселять сторонников России

Украинский военный Виталий Аверин в эфире ObozTV заявил, что необходимо провести штурм Донбасса, сообщает "Обозреватель". Перемирия с ополченцами ничего не дадут, убежден гость телешоу.
Участник боевых действий на стороне Вооруженных сил Украины считает, что нарушение минских соглашений и наступление — это единственный способ прекратить войну.
При этом он подчеркнул необходимость и других кардинальных мер по борьбе со сторонниками "русского мира". Их нужно депортировать "хоть на Мадагаскар", уверен Аверин.
Комментарии
А у нас в пивнушке можно услышать такоооое... Давайте растиражируем это во всех СМИ. Именно таков уровень этой "новости".
15.01.2019 13:19
- гость -
Вас и ваших собутыльников по пивнушке транслируют по ТВ в прайм-тайм?