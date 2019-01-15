Фото: Reuters, vk.com/oldlentach, Instagram
Традиционный флешмоб No Pants Subway Ride состоялся во всем мире 13 января. Сотни людей из разных столиц спустились в метро и без брюк, юбок и шорт проехались в вагоне.
Впервые флешмоб прошёл в Нью-Йорке в 2002 году по инициативе творческого объединения Improv Everywhere, после чего стал повторяться ежегодно, постепенно в нем принимали участие всё больше людей из разных городов и стран. Главное правило — вести себя естественно и делать вид, что ничего особенного не происходит.
Как пишет РИА Новости, в 2016 году флешмоб решили поддержать и в Москве, хотя это закончилось для участников задержанием полицией — с ними провели беседу и отпустили.
Комментарии
вот надобность опы с яйками морозить че летом нельзя сделать
Не наш это празднег)
У нас даже в метро щас без штанов не комфортно)
Интересно, а в Новосибе найдутся отмороженные?)