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В метро без штанов: полуобнаженный флешмоб прошел по всему миру

, ИА "Амител"
Шуточное мероприятие прошло уже в 18-й раз

Фото: Reuters, vk.com/oldlentach, Instagram

Традиционный флешмоб No Pants Subway Ride состоялся во всем мире 13 января. Сотни людей из разных столиц спустились в метро и без брюк, юбок и шорт проехались в вагоне.  

Впервые флешмоб прошёл в Нью-Йорке в 2002 году по инициативе творческого объединения Improv Everywhere, после чего стал повторяться ежегодно, постепенно в нем принимали участие всё больше людей из разных городов и стран. Главное правило — вести себя естественно и делать вид, что ничего особенного не происходит.

Как пишет РИА Новости, в 2016 году флешмоб решили поддержать и в Москве, хотя это закончилось для участников задержанием полицией — с ними провели беседу и отпустили. 

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

15.01.2019 12:36
- гость -

вот надобность опы с яйками морозить че летом нельзя сделать

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15.01.2019 12:43
Грантштейн

Не наш это празднег)
У нас даже в метро щас без штанов не комфортно)
Интересно, а в Новосибе найдутся отмороженные?)

0  0
15.01.2019 13:29
гость

Вот и правильно , надо в морозы проводить почаще ,пусть себе всё поотморозят , и не будут воспроизводить себе подобных . Пусть останется меньше народу , но лучше меньше , но лучше .

0  0
15.01.2019 13:33
- гость -

Страшно подумать сколько же сумасшедших живёт на земле. Но ещё страшнее то, что это преподносится как вершина свободомыслия и эти люди считают себя во всех смыслах выше нас - ватников. и многие из нас комплексуют считая что мы до этого не доросли. Ну не хочу до этого дорастать. Вот к этому нас зовут либералы?

0  0
15.01.2019 13:36
- гость -

Пусть останется меньше народу , но лучше меньше , но лучше . и кто работать будет?

0  0
15.01.2019 13:41
гость

Вот объясните мне, особо одаренной, в чем удовольствие блистать обнаженкой в метро?
В переходах - сквозняки; в вагонах на скамейках - кто только не сидел; на эскалаторе снизу наблюдают за твоей "киской". В чем удовольствие? Показать свою сексуальную неудовлетворенность? извращенное понятие красоты? Мало для обнаженных женщин и мужчин пляжей, бассейнов, спортзалов?
Разве умные, интеллигентные, культурные и, как говорила Маргарита Хоботова, "духовные люди" попрутся в метро с голой *...*опой? Нет, глупость человеческая беспредельна.
А вот почему журналисты нашего новостного сайта считают ЭТУ "новость" важной? В чем их проблема? В глупости, природной вульгарности или рассчитывают на низкий интеллект читателей?
Кстати, уровень АМИКА сильно упал. Редакторы! подумайте о наполняемости вашего СМИ действительно важными для Алтая вопросами и новостями.

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15.01.2019 14:04
- гость -

да норм с Амиком
я вот не хочу читать про политику РЦП и кучу другой "важной" фигни
на работе хватает серьезности

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