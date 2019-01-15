Фото: Reuters, vk.com/oldlentach, Instagram
Традиционный флешмоб No Pants Subway Ride состоялся во всем мире 13 января. Сотни людей из разных столиц спустились в метро и без брюк, юбок и шорт проехались в вагоне.
Впервые флешмоб прошёл в Нью-Йорке в 2002 году по инициативе творческого объединения Improv Everywhere, после чего стал повторяться ежегодно, постепенно в нем принимали участие всё больше людей из разных городов и стран. Главное правило — вести себя естественно и делать вид, что ничего особенного не происходит.
Как пишет РИА Новости, в 2016 году флешмоб решили поддержать и в Москве, хотя это закончилось для участников задержанием полицией — с ними провели беседу и отпустили.
Комментарии
вот надобность опы с яйками морозить че летом нельзя сделать
Не наш это празднег)
У нас даже в метро щас без штанов не комфортно)
Интересно, а в Новосибе найдутся отмороженные?)
Вот и правильно , надо в морозы проводить почаще ,пусть себе всё поотморозят , и не будут воспроизводить себе подобных . Пусть останется меньше народу , но лучше меньше , но лучше .
Страшно подумать сколько же сумасшедших живёт на земле. Но ещё страшнее то, что это преподносится как вершина свободомыслия и эти люди считают себя во всех смыслах выше нас - ватников. и многие из нас комплексуют считая что мы до этого не доросли. Ну не хочу до этого дорастать. Вот к этому нас зовут либералы?
Пусть останется меньше народу , но лучше меньше , но лучше . и кто работать будет?
Вот объясните мне, особо одаренной, в чем удовольствие блистать обнаженкой в метро?
В переходах - сквозняки; в вагонах на скамейках - кто только не сидел; на эскалаторе снизу наблюдают за твоей "киской". В чем удовольствие? Показать свою сексуальную неудовлетворенность? извращенное понятие красоты? Мало для обнаженных женщин и мужчин пляжей, бассейнов, спортзалов?
Разве умные, интеллигентные, культурные и, как говорила Маргарита Хоботова, "духовные люди" попрутся в метро с голой *...*опой? Нет, глупость человеческая беспредельна.
А вот почему журналисты нашего новостного сайта считают ЭТУ "новость" важной? В чем их проблема? В глупости, природной вульгарности или рассчитывают на низкий интеллект читателей?
Кстати, уровень АМИКА сильно упал. Редакторы! подумайте о наполняемости вашего СМИ действительно важными для Алтая вопросами и новостями.
да норм с Амиком
я вот не хочу читать про политику РЦП и кучу другой "важной" фигни
на работе хватает серьезности