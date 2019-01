Фото: twitter.com

Прицеп-цистерна из-за ДТП перевернулся накануне близ города Флагстафф (штат Аризона), из-за этого на проезжую часть вылилось порядка 13,3 тысячи литров жидкого шоколада. Его убирали около четырех часов, пишет ТАСС, ссылаясь на управление общественной безопасности Аризоны.

"Река шоколада блокирует движение транспорта в западном направлении по трассе I-40 восточнее Флагстаффа. Автоцистерна, перевозившая 13,3 тыс. литров шоколада, перевернулась. Сбор обещает быть вкусным", — цитирует агентство сообщение в Twitter-аккаунте ведомства.

Авария не привела к ранению водителей. Цистерна сильно повредилась. Сообщается, что причиной ДТП стала неисправность сцепления авто и прицепа с цистерной.

Трасса I-40, протянувшаяся от Калифорнии до Северной Каролины — 3-я по протяженности трасса США. Ее длина равна 4118 километрам.

There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup! pic.twitter.com/G03eVdNQZD