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В США из-за ДТП на дорогу вылилось 13 тысяч литров шоколада

, ИА "Амител"
На уборку потребовалось около четырех часов

Фото: twitter.com

Прицеп-цистерна из-за ДТП перевернулся накануне близ города Флагстафф (штат Аризона), из-за этого на проезжую часть вылилось порядка 13,3 тысячи литров жидкого шоколада. Его убирали около четырех часов, пишет ТАСС, ссылаясь на управление общественной безопасности Аризоны.

"Река шоколада блокирует движение транспорта в западном направлении по трассе I-40 восточнее Флагстаффа. Автоцистерна, перевозившая 13,3 тыс. литров шоколада, перевернулась. Сбор обещает быть вкусным", — цитирует агентство сообщение в Twitter-аккаунте ведомства.

Авария не привела к ранению водителей. Цистерна сильно повредилась. Сообщается, что причиной ДТП стала неисправность сцепления авто и прицепа с цистерной.

Трасса I-40, протянувшаяся от Калифорнии до Северной Каролины — 3-я по протяженности трасса США. Ее длина равна 4118 километрам.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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