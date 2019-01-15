Судья обязал соседей сверху оплатить ремонт горожанке, пострадавшей от залива водой, сообщает прокуратура Алтайского края. Иск прокуратуры о возмещении ущерба удовлетворен.
Инцидент, предшествовавший судебной тяжбе, случился в июле 2018 года. Установлено, что "потоп" в квартире пожилой жительницы Барнаула случился из-за того, что соседи сверху нарушили требования по установке и эксплуатации душевой кабинки.
Побежавшая с потолка вода испортила внутреннюю отделку комнаты. Чтобы ее восстановить, потребуется почти 13 тысяч рублей. Именно такую сумму, согласно решению суда, и взыщут с виновников ЧП.
Примечательно, что пенсионерка уже второй раз становится жертвой водной стихии. Эти же соседи в 2011 году уже возмещали ущерб горожанке за аналогичное деяние.
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