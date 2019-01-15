"Единая Россия" в Алтайском крае обновит руководство. На конференции 30 января пройдут перевыборы руководителя регионального отделения, Политсовета и президиума Политсовета, сообщили Amic.ru в партии.
Все обновления обоснованы изменениями в Уставе на федеральном уровне, которые вступят в силу 21 января. Главное изменение — теперь руководящим органом будет именно Президиум (состоит из 17 человек). Политсовет же (чуть более 100 человек) останется только коллегиальным органом, который будет собираться раз в полгода и только обсуждать какие-то вопросы, а не принимать окончательных решений. Отметим, что оба этих органа были значительно обновлены в ноябре 2018 года. Так, из Президиума исключили экс-губернатора Александра Карлина и экс-сенатора Михаила Щетинина. В январе же значимых кадровых добавлений не будет, кроме действующего губернатора Виктора Томенко, который уже вошел в руководящие органы партии на федеральном уровне.
Будет переизбран и глава регионального отделения. Сейчас этот пост занимает председатель краевого парламента Александр Романенко. В "Единой России" сообщили, что пока кандидатуры на голосование не известны, работа только ведется. Но, по данным Amic.ru, Романенко сохранит этот пост без каких-либо проблем.
Комментарии
Неужели бывшего руководителя ЛДПР поставят?)))