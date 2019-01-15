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Ученые из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований (CNIC) выяснили, что короткий или неглубокий сон увеличивает риск развития атеросклероза. Об этом пишет РИА Новости.
По словам гендиректора CNIC, главы Сердечно-сосудистого института нью-йоркского медцентра Маунт-Синай и одного из ведущих кардиологов мира Валентина Фустера, исследование имеет важное значение для предотвращения заболеваний.
Агентство отмечает, что в исследовании участвовали порядка четырех тысяч человек. Специалисты разделили участников на четыре группы, в каждой из которых было разное количество сна. В итоге выяснилось, что у группы, в которой люди спали меньше шести часов, на 27% выше вероятность атеросклероза.
Фустер подчеркнул, что с точки зрения методологии сон ранее подобным образом не изучали. Измерения проводили с помощью электронных приборов. Также болезнь изучалась в зародыше, а не на продвинутой стадии.
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