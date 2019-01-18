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Главное — доверие: в каком банке оформить беззалоговый кредит для бизнеса

, ИА "Амител"
Беззалоговые кредиты для предпринимателей размером до 5 миллионов рублей предлагает "СИБСОЦБАНК"

"СИБСОЦБАНК" ООО — один из самых активно развивающихся банков Алтайского края — выделяется тем, что постоянно обновляет кредитную линейку для малого и среднего бизнеса, улучшает условия кредитования и повышает доступность финансовых ресурсов для предпринимателей. Среди продуктов банка наиболее популярным у представителей бизнеса является беззалоговый кредит. В чем его преимущества и каковы условия оформления?

КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ ОТ "СИБСОЦБАНКА": БЫСТРО И ПРОСТО

Беззалоговый кредит от "СИБСОЦБАНКА"* — это простота и удобство использования кредитных средств: компании могут получить финансирование максимально оперативно. Кроме того, в начале 2019-го года банк увеличил максимальную сумму кредита до 5 миллионов рублей.

Помимо беззалогового кредита, "СИБСОЦБАНК" также может предложить клиентам в сфере малого и среднего бизнеса широкий спектр других кредитных продуктов: кредитная линия на пополнение оборотных средств, кредиты на инвестиционные цели, овердрафт, банковская гарантия. Клиентов приятно удивят ставки и сроки рассмотрения кредитной заявки.

— Взаимоотношения клиента и Банка выстраиваются на основе долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, которое когда-то началось благодаря новому проекту и взаимному поиску партнера. Новым клиентам мы особенно рады, потому что это старт для новых решений и для реализации новых проектов, для возникновения долгосрочного успешного сотрудничества. При этом одним из факторов успеха является то, что "СИБСОЦБАНК" ООО работает с клиентами в одном регионе, зная об их проблемах и потребностях. Кроме того, дополнительным плюсом работы с Банком служит оперативное принятие решений в отношении заемщиков, что является важным моментом в развитии и планировании бизнеса," — подчеркнула Бережнова Ольга, начальник отдела кредитования юридических лиц "СИБСОЦБАНК" ООО.

АКЦИЯ: БЕСПЛАТНОЕ ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

А для оперативной работы "СИБСОЦБАНК" ООО предлагает открыть расчетный счет в рублях и иностранной валюте — бесплатно! Специальное предложение по открытию счетов действует до 31.01.2019. В эти дни желающие воспользоваться данным предложением могут обратиться во все отделения Банка, где осуществляется обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Подробнее по вопросам кредитования по телефону (3852) 37-02-25.

По вопросам открытия расчетного счета по телефону (3852) 37-02-13.

Сайт

*Условия действительны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита. Максимальная ставка 18% годовых. Комиссии берутся в соответствии с тарифами банка. Подробную информацию о кредитных продуктах "СИБСОЦБАНК" ООО для бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лицензия ЦБ РФ №2015 от 26.12.2012г. "СИБСОЦБАНК" ООО

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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