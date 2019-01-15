Даже по официальным данным Алтайкрайстата с нового года в регионе значительно подорожали продукты. Вместе с этим выросло питание в школьных столовых Барнаула, подорожал и проезд на общественном транспорте в столице Алтайского края, растут цены на бензин. В комментариях под новостями о повышении цен читатели портала Amic.ru спорят о том, существенно ли бьет по кошельку обычных граждан повышение "расходов на жизнь" или это укоренившаяся привычка вечно жаловаться на все вокруг.

Фарс или трагедия

"Трагедия, на 15-20 рублей стало дороже.... А в развитых странах, на которые у нас очень многие хотят равняться, какой НДС, ну так, для вопроса?" – пишет "гость".

"Если средние пенсии и зарплаты от 10-20 тысяч, конечно, для большого количества людей это трагедия, включая повышения ЖКХ, городской проезд", — возражает барнаулец.

"Вранье всё, лодку раскачивают, хотите Майдана, или как в Париже? В головах всё дорожает! Вон на Украине хуже!" — заявляет один из читателей.

"У меня на пенсии родители и родители жены живут на эти деньги и как-то не жалуются. Наоборот, денег пытаются до сих пор дать. 25-30 тыс. руб. им хватает на двоих, не особо экономя в месяц, при наличии собственной квартиры. Да, не склоны креветками обедать. Есть большая проблема, чем их пенсия — это отправить их отдохнуть куда-нибудь в Белокуриху или на море, вот это реально проблема", — согласен с этой точкой зрения еще один "гость" портала ИА "Амител" .

"У моей мамы пенсия 13 500. Живет одна. Папа умер. Коммуналка за квартиру 32 кв.м. — 1 700. Плюс электроэнергия. Обязательные лекарства — 3 000 в месяц. Как можно жить на оставшиеся 8 000? У свекра пенсия 10 000, у свекрови — 9 300. Коммуналка 2 500. Лекарства около 5 тысяч в месяц! Остается чуть более 12 тысяч, это 387 руб. в день! А если сапоги развалятся, то всё, месяц можно и не открывать холодильник. Какая уж там Белокуриха, когда на необходимое этой господачки не хватает!" — не сдерживает эмоции его оппонент.

"А теперь представьте, что большинство семей в возрасте 22-30 лет живут на те же 25-30 тысяч. С ребенком, ипотекой или съемной квартирой. Грустно....

У нас после оплаты ипотеки, коммуналки, небольшой ежемесячной помощи родителям остается на троих около 50 тысяч. И этого капец как не хватает... Боюсь представить, как остальные концы с концами сводят", — пишет другой читатель.

О ценах и "недоупаковках"

Не согласны жители края и с официально указанными ценами на продукты, которые приводит в своем отчете крайстат:

"Кура была в Ленте ещё в сентябре по 96 рублей, с ноября по сейчас от 136 до 148 рэ", — уверяет "гость" сайта ИА "Амител" .

"А это в каких метрических единицах цифры-то? А то стесняюсь спросить: молоко есть по 0,8 литра и по 0,9 литра, цена за 1 шт. при этом. Яйца есть по 9 шт. в упаковке, да и все остальное недокилограммы и недоупаковки. Цена на мясо — явно оптово-закупочная! Тут недавно объяснял коту, что он теперь худеет, потому как его любимые сухари по той же цене стали в два раза меньше упаковывать! Так и мы скоро на подножный корм перейдем — пока не нажрутся "талантливые бизнесмены", сделавшие себя миллиардерами на наследии СССР!" — размышляет другой посетитель сайта.

"Это цены на 9 января. К этому моменту повышения цен из-за НДС еще не было. Вот что будет, когда в феврале опубликуют январские цены? Вот тогда шок и испытаем" — прогнозирует еще один "гость".

"Слышали, что хотят ввести новый налог для тех, кто весит более 60 кг. Если вы весите больше, значит, хорошо кушаете, а хорошо кушаете, значит, много зарабатываете", — иронизирует читатель.

Чтобы выявить полную картину того, как отразилось повышение цен на благосостоянии жителей края, редакция ИА "Амител" проводит опрос среди читателей: "Почувствовали ли вы повышение цен и насколько это существенно для бюджета вашей семьи?".