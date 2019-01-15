Вторник, 15 Январь, 14:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Почувствовали ли вы повышение цен с Нового года и насколько это существенно для бюджета вашей семьи?

Спецпроекты

$ 67,19
€ 77,07
256336
Обь
9см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Новости

Трагедия или фарс: опрос, как отразилось на "кошельках" граждан повышение цен

, ИА "Амител"
Опрос о том, бьет ли по кошельку обычных граждан рост цен или граждане просто привыкли жаловаться

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Даже по официальным данным Алтайкрайстата с нового года в регионе значительно подорожали продукты. Вместе с этим выросло питание в школьных столовых Барнаула, подорожал и проезд на общественном транспорте в столице Алтайского края, растут цены на бензин. В комментариях под новостями о повышении цен читатели портала Amic.ru спорят о том, существенно ли бьет по кошельку обычных граждан повышение "расходов на жизнь" или это укоренившаяся привычка вечно жаловаться на все вокруг.

Фарс или трагедия

"Трагедия, на 15-20 рублей стало дороже.... А в развитых странах, на которые у нас очень многие хотят равняться, какой НДС, ну так, для вопроса?" – пишет "гость".

"Если средние пенсии и зарплаты от 10-20 тысяч, конечно, для большого количества людей это трагедия, включая повышения ЖКХ, городской проезд", — возражает барнаулец.

"Вранье всё, лодку раскачивают, хотите Майдана, или как в Париже? В головах всё дорожает! Вон на Украине хуже!" — заявляет один из читателей.  

"У меня на пенсии родители и родители жены живут на эти деньги и как-то не жалуются. Наоборот, денег пытаются до сих пор дать. 25-30 тыс. руб. им хватает на двоих, не особо экономя в месяц, при наличии собственной квартиры. Да, не склоны креветками обедать. Есть большая проблема, чем их пенсия — это отправить их отдохнуть куда-нибудь в Белокуриху или на море, вот это реально проблема", — согласен с этой точкой зрения еще один "гость" портала ИА "Амител" .

"У моей мамы пенсия 13 500. Живет одна. Папа умер. Коммуналка за квартиру 32 кв.м. — 1 700. Плюс электроэнергия. Обязательные лекарства — 3 000 в месяц. Как можно жить на оставшиеся 8 000? У свекра пенсия 10 000, у свекрови — 9 300. Коммуналка 2 500. Лекарства около 5 тысяч в месяц! Остается чуть более 12 тысяч, это 387 руб. в день! А если сапоги развалятся, то всё, месяц можно и не открывать холодильник. Какая уж там Белокуриха, когда на необходимое этой господачки не хватает!" — не сдерживает эмоции его оппонент.

"А теперь представьте, что большинство семей в возрасте 22-30 лет живут на те же 25-30 тысяч. С ребенком, ипотекой или съемной квартирой. Грустно....
У нас после оплаты ипотеки, коммуналки, небольшой ежемесячной помощи родителям остается на троих около 50 тысяч. И этого капец как не хватает... Боюсь представить, как остальные концы с концами сводят", — пишет другой читатель.

О ценах и "недоупаковках"

Не согласны жители края и с официально указанными ценами на продукты, которые приводит в своем отчете крайстат:

"Кура была в Ленте ещё в сентябре по 96 рублей, с ноября по сейчас от 136 до 148 рэ", — уверяет "гость" сайта ИА "Амител" .

"А это в каких метрических единицах цифры-то? А то стесняюсь спросить: молоко есть по 0,8 литра и по 0,9 литра, цена за 1 шт. при этом. Яйца есть по 9 шт. в упаковке, да и все остальное недокилограммы и недоупаковки. Цена на мясо — явно оптово-закупочная! Тут недавно объяснял коту, что он теперь худеет, потому как его любимые сухари по той же цене стали в два раза меньше упаковывать! Так и мы скоро на подножный корм перейдем — пока не нажрутся "талантливые бизнесмены", сделавшие себя миллиардерами на наследии СССР!" — размышляет другой посетитель сайта.

"Это цены на 9 января. К этому моменту повышения цен из-за НДС еще не было. Вот что будет, когда в феврале опубликуют январские цены? Вот тогда шок и испытаем" — прогнозирует еще один "гость".  

 "Слышали, что хотят ввести новый налог для тех, кто весит более 60 кг. Если вы весите больше, значит, хорошо кушаете, а хорошо кушаете, значит, много зарабатываете", — иронизирует читатель.

Чтобы выявить полную картину того, как отразилось повышение цен на благосостоянии жителей края, редакция ИА "Амител" проводит опрос среди читателей: "Почувствовали ли вы повышение цен и насколько это существенно для бюджета вашей семьи?".

  

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

15.01.2019 12:53
- гость -

Да, конечно, обычно + 2 кг веса за Новый год, а нынче -1 кг

0  0
15.01.2019 13:01
Грантштейн

Слушайте, а как на бюджете обывателя это могло отразиться?
Давайте подумаем)
Когда уровень дохода либо остается прежним, либо вообще снижается, а уровень расходов увеличивается (в связи с официально объявленным ростом цен - это коммуналка, это энергоносители, НДС на всю товарную цепочку), то каким будет сальдо?
Правильно, оно будет иметь тенденцию на уменьшение.
Можно попробывать уменьшить расходы.
Но что если эти расходы и так были по минимально возможным критериям установлены, а сальдо едва-едва было в плюсе?
Тогда люди вообще в минуса уходят.
Да, сам по себе рост цен из-за увеличения НДС не такой уж и страшный, тут плюс 20 рублей, тут плюс полтинник. Но когда всё это накапливается, а рост доходов не предвидится, то это радовать не может.
Причем тенденции по росту цен во всех областях, нет отрасли экономики, где бы происходило снижение цен.

0  0
15.01.2019 13:11
- гость -

Ломать- не строить....

0  0
15.01.2019 13:14
- гость -

Доходы падают.

0  0
15.01.2019 13:17
bservice

На-улина ВАМ всем сказало Оливье подешевело!. "Денег нет, а ВЫ держитесь", Государство вам ничего не должно. Люди служащие государству это могут себе позволить. Нет пока человека в нашей стране, который объяснить этим служителям, что другого народа в этой стране у них не будит. Если они желают заменить народ или страну они могут продолжать это дальше. Участь Горбачева им известна.

0  0
15.01.2019 13:42
- гость -

ндс повысили с 01.01, так что на 09 января все с учетом нового НДС. Но яйца, мясо, молоко, хлеб, крупы - ндс как был 10% так и остался.

0  0
15.01.2019 13:51
- гость -

еда в кредит стала обычным делом. раньше такого не было. а если надо что-то сломалось (стиралка, холодильник, смеситель), то все уходишь в глубокий минус из которого выбираться 3-6 месяцев. так как вся техника стала в 2-3 раза дороже, чем покупалась.

0  0
15.01.2019 13:56
- гость -

Участь Горбачева им известна.

Хаха ха, и в чем его участь? что он как сыр из пиццы которую рекламировал доживает в лучшей стране мира?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
14:05
РЖД сохранит убыточный маршрут "Камень-на-Оби — Карасук" 0
13:50
Быть начеку: как не стать жертвой взрыва бытового газа 0
13:40
Алтайская "Единая Россия" готовится к обновлению руководства 1
13:31
Парализованную пенсионерку изнасиловали в Горном Алтае 0
13:21
Коммунальная авария в Барнауле: воду вернули жильцам частных домов 0
13:14
Силуанов: россияне ощутят первые результаты экономических реформ в 2019 году 8
13:04
Барнаульская пенсионерка отсудила 13 тысяч рублей за "потоп" в квартире 3
12:51
Как в России изменится экзамен на получение водительских прав 0
12:46
Трагедия или фарс: опрос, как отразилось на "кошельках" граждан повышение цен 8
12:40
Ученые рассказали об опасности короткого или неглубокого сна 0
12:32
В метро без штанов: полуобнаженный флешмоб прошел по всему миру 7
12:23
30 тысяч учителей с зарплатой $75000 в год бастуют в США 5
12:13
В США из-за ДТП на дорогу вылилось 13 тысяч литров шоколада 0
12:06
На Украине предлагают штурмовать Донбасс и выселять сторонников России 2
12:02
Покорить Вселенную ради Земли: Политех займется космическим пространством 4
11:50
Силуанов назвал неожиданной реакцию россиян на пенсионную реформу 22
11:41
156 следователей и 20 тысяч дел: Следком на Алтае отмечает восьмилетие 0
11:32
Автобусы продолжают "биться" в Барнауле: новое ДТП с общественным транспортом 0
11:22
СМИ: аварийную многоэтажку с "Марией-Ра" экстренно расселяют в Новокузнецке 4
11:14
За две недели 2019 года на пожарах в Алтайском крае погибли 17 человек 0
11:04
Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах увеличилось до двух 0
10:51
Раскрепощенный танец гимнастки взволновал пользователей Сети 13
10:48
Алтайские депутаты проверят резкий рост платы за вывоз мусора в Славгороде 6
10:32
Власти констатировали износ 70% теплосетей в Алтайском крае 11
10:23
Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признает свою вину 1
10:18
Снежный городок на Мало-Тобольской барнаульцам понравился больше: опрос 5
10:12
Четыре человека пострадали в массовом "пьяном" ДТП в Барнауле 2
10:04
"Аэрофлот" лишил блогера привилегий за оскорбления перевозчика в сети 1
09:49
Привет владельцу маршрута: барнаульцы возмущены задержкой автобусов 28
09:34
Власти Бийска ответили на требование перевозчиков повысить цену проезда 4
09:23
Глава NASA согласился посетить РФ по приглашению Рогозина 0
09:11
Следствие: подросток на Алтае забил насмерть отчима бейсбольной битой 4
09:03
"Аэрофлот" принял меры для снижения ажиотажа по льготным билетам в ДФО 2
08:56
Тимошенко: у Порошенко нет шансов победить на выборах 13
08:41
Восьмибалльные пробки ждут барнаульцев утром 15 января 0
08:28
Коммунальная авария в Барнауле: 28 зданий без воды из-за порыва водопровода 8
08:23
"Прийти повздыхать?" Чиновник рассказал, почему он не был на месте ЧП в Барнауле 39
08:15
Дело "под ключ": готовый бизнес стали активнее продавать в Барнауле 3
08:02
Грамотность — залог успеха: Алтайский фонд МСП приглашает на бесплатное обучение 0
07:50
Мусор, цены и кадровые перемены: чем займутся алтайские партии в 2019 году 0
07:34
"Мужик борется за семью": история отца-одиночки с Алтая за гранью бедности 10
07:19
Треть районов Алтайского края могут "уйти под воду" весной 2019 года 4
07:03
Двухуровневую квартиру с камином и панорамой на Обь продают в Барнауле за 12 млн 2
07:00
Новосёлами быть выгодно: скидки и подарки в ТВК "Республика" 0
06:48
Там, где не мусорят: в Алтайском крае появилась карта мусорных контейнеров 3
06:32
Эталоны женской красоты царской России 1
06:17
Потепление до -2 градусов придет в Алтайский край 15 января 0
06:01
"Без поспешных решений": учителям на Алтае зарплату поднимут в течение года 19
05:04
Lada Vesta стала популярнейшим автомобилем в России в прошлом году 0
04:02
Бывшего министра обороны Украины обвинили в "госизмене в интересах РФ" 0
03:05
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора 4
02:03
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 50 млн рублей 0
01:21
Кайли Дженнер "отомстила" яйцу, обогнавшему ее по просмотрам в Instagram 2
00:18
Парижская опера не будет работать с Полуниным из-за слов о полных людях 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.