Парализованную пенсионерку изнасиловали в Горном Алтае

Жителя села Каракоша подозревают в покушении на изнасилование 59-летней пенсионерки в Чойском районе, сообщают в СУ СКР по Республике Алтай.
По предварительным данным следствия, днем 1 января текущего года пьяный 46-летний местный житель без разрешения хозяйки жилища пробрался в дом.
Он решил воспользоваться беспомощным состоянием инвалида 1 группы, у которой были парализованы ноги. Сначала злоумышленник попытался ее изнасиловать, а затем совершил иные действия сексуального характера, применив при этом насилие.
Подозреваемый задержан и взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 (покушение на изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия) и ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище).
Расследование продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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