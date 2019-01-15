РЖД сохранит направление движения поезда "Камень-на-Оби — Карасук", которое из-за убыточности планировали отменить с 1 января 2019 года. Такого решения добилась депутат Заксобрания Алтайского края, глава местной ЛДПР Евгения Боровикова.
Сообщение "Камень-на-Оби — Карасук" должны были закрыть как неприбыльное: в 2018 году убытки составили 45-50 млн рублей. Однако людям этот маршрут был необходим, другого общественного транспорта там нет, уточнили в пресс-службе партии. К Боровиковой обратились жители поселка Березовского и станции Панкрушиха.
После депутатского обращения в АО "РЖД" приняли решение маршрут сохранить, оптимизировав расписание. Ходить поезд будет дважды в день.
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