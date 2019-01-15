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Глава Минфина РФ Антон Силуанов выразил уверенность в том, что в 2019 году работа экономического блока правительства даст результат, а россияне ощутят изменения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на его интервью газете "Коммерсант".

"Экономический блок в правительстве всегда отличался профессионализмом. У нас нет, как раньше, разногласий между Минфином и Минэкономразвития, есть понимание необходимости совместной работы. Высокопрофессиональные команды собрались в ФНС, ФТС, ФАС, в других службах, входящих в наш блок", — заявил Силуанов в ответ на вопрос о сильных и слабых сторонах подведомственной ему части кабмина.

Министр отметил, что в данный момент работа поставлена так, чтобы создать систему управления для решения поставленных задач. "Но чего люди всегда ожидают от правительства? Чтобы оно работало и защищало их интересы, чтобы росли зарплаты и не росли цены, чтобы создавались рабочие места", — добавил он.

Силуанов подчеркнул, что в текущем году все должны почувствовать изменения, и именно так ставит задачу глава государства и председатель правительства. Глава Минфина признал, что не вся работа кабмина может быть видна, поскольку "сегодня создаются заделы на будущее, готовятся структурные изменения, необходимые для экономики". При этом он выразил уверенность, что работа правительства "даст результат".

Министр отметил, что каждое правительство определяет для себя приоритеты, по которым организует работу. Ранее, рассказал он, кабмин уже начал заниматься приоритетными проектами, но "это была разминка перед полноценным внедрением в работу проектного подхода, который сейчас реализуется через нацпроекты".

По словам Силуанова, приоритетные проекты не отличались глобальностью, но были важны для решения отдельных задач, и они дали положительный результат.

В данный момент работа выглядит иначе: "Помимо еженедельных заседаний правительства, мы также регулярно занимаемся проектной работой. Поставленные президентом задачи потребовали нового инструментария, более совершенных механизмов достижения цели. Выстраивание этой работы — интересная и ответственная задача. Повышается личная ответственность за результат, приходится смотреть более глобально на достижение поставленных целей. Это и есть изменение механизма работы правительства".