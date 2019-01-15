Фото: barnaul.org
Работы по ликвидации коммунальной аварии на проспекте Комсомольском в центре Барнаула продолжают специалисты водоканала.
Как сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе предприятия, в данный момент возобновлена подача воды в 16 частных домах, расположенных в районе повреждения водопровода. Ликвидировать порыв планируется вечером 15 января.
Напомним, утром во вторник по адресу проспект Комсомольский, 9 произошел порыв водопровода диаметром 300 миллиметров. В результате вода вышла на проезжую часть.
Без водоснабжения остались 10 административных зданий, два многоквартирных дома, 16 домов в частном секторе.
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