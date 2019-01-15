Фото: blog.taraboom.ru
Нижний Новгород признали самым комфортным российским городом для жизни. Он занял 109-ю строчку из 226, пишет РИА Новости, ссылаясь на исследовательский сервис Numbeo.
В перечень попали еще четыре города РФ: Санкт-Петербург (182 место), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).
В топ-5 лучших по качеству жизни городов вошли Канберра, Эйндховен, американский город Роли, Аделаида и Цюрих.
Худшими признаны города Манила, Пекин, столица Бангладеш Дакка, нигерийский Лагос и Каракас.
Numbeo специализируется на сборе статистики о городах и странах. Рейтинг городов по качеству жизни составлен на основе восьми индексов: покупательская способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды, климат.
Комментарии
Ну-ну, лучший город. в 2005 г население Нижнего было наравне с населением Сиба. И составляло 1 450 000 человертов.
В 2018 году население Нижнего Новгорода – 1 250 000 (падение на 200 тыщ человертов)
Население Новосиба 1 612 000 (добавка 162 000 двуногих)
Итого разрыв между городами за 13 лет – 362 000 убогих