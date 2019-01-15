3 рубля за перевод: ЦБ собирается снизить комиссию за транзакции

ФАС, ЦБ и Минфин выступили с инициативой отменить комиссию за внутрибанковские денежные переводы, независимо от региона страны, в который они осуществляются, сообщает "Ъ".
Основанием послужило исследование этого сегмента рынка. Как выяснилось, фактически монополистом в области денежных переводов выступает "Сбербанк". На него приходится 94% соответствующих операций.
При этом клиенты банка неоднократно выражали недовольство комиссией за денежные переводы. Она может достигать тысячи рублей.
При этом многие другие, в том числе ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Тинькофф-банк, "Русский стандарт" и "Открытие", не взимают средств за внутрибанковские транзакции.
ФАС, ЦБ и Минфин предлагают решить проблему на законодательном уровне, закрепив требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона.
В частности, они намерены обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за одну транзакцию не превысит 3 руб.
Комментарии
внутри сбербанка по индивидуальным тарифам 10 рублей.
В частности, они намерены обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за одну транзакцию не превысит 3 руб.
При этом многие другие, в том числе ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Тинькофф-банк, "Русский стандарт" и "Открытие", не взимают средств за внутрибанковские транзакции.
ага, а теперь будут
как там было: "...чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему" )))