Фото: gazeta-sviblovo.ru
Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" салатовой ветки столичного метро на время закрыли из-за подтопления на участке между "Окружной" и "Верхними Лихоборами". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Twitter-аккаунт московской подземки.
Отмечается, что поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят лишь между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово". От закрытых станций жителей столицы развозят 50 бесплатных автобусов.
На месте ЧП работают оперативные службы Метрополитена, Мосинжпроекта и Мосметростроя. Опасности для объектов метро нет.
Центр организации дорожного движения просит автомобилистов отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе и использовать для объезда Алтуфьевское шоссе и Северо-Восточную хорду.
В пресс-службе московского метро заверяют, что движение на закрытом участке будет возобновлено в ближайшие часы — как только уберут грунт и проверят все системы.
Также в подземке уточнили, что над устранением последствий подтопления работают свыше 100 человек.
Более 100 человек работают над устранением последствий поступления воды. pic.twitter.com/XaYWNNdPf1— Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.
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