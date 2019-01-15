Фото: правительство Алтайского края
Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter ко Дню печати, отмечающегося 13 января, проанализировали предложения на рынке труда для журналистов и выяснили средние заработные платы в регионах Сибири.
По данным hh.ru, самое высокое вознаграждение, на которое могут рассчитывать журналисты Новосибирска, за последний год составило 30 тысяч рублей. А вот самые низкие зарплаты оказались в Барнауле — 21,2 тысячи рублей. Другие города Сибири: Красноярск — 27,4 тыс. рублей, Омск — 25,4, Иркутск — 26,2, Кемерово — 24,8, Томск — 22,8. Для сравнения, среднее зарплатное предложение для журналистов в Москве в прошлом году составило 52,25 тысячи рублей.
"Профессия журналиста сегодня одна из самых привлекательных для выпускников школ. Поэтому в вузах достаточно высокий конкурс на данные факультеты, а потом и конкуренция среди соискателей. Например, сегодня на территории Сибири примерно 5 соискателей претендуют на одно предложение, это достаточно высокий конкурс. При этом проще всего найти работу журналисту в Кемеровской области, где на вакансию претендует примерно 4 соискателя", — руководитель пресс-службы HeadHunter Елена Таращюк.
Сегодня в журналистике работают 60% женщин и 40% мужчин, у большинства из них высшее образование. В какие сферы чаще всего уходят соискатели, которые решили сменить журналистику на более спокойный труд? Самыми популярными сферами стали "Маркетинг, реклама, PR" и "Административный персонал".
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