Фото: sterhluki.ru
Водители двух автомобилей пострадали в результате аварии, произошедшей в центре Барнаула утром 15 января.
Как сообщили в городской ГИБДД, авария случилась в 10:00 на проспекте Красноармейский в районе дома № 47А. Участниками ДТП стали автомобили "Ниссан Датсун" и "Шевроле Клан" под управлением мужчин 1958 и 1990 годов рождения.
В результате дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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