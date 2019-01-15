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Роспотребнадзор предупредил туристов из РФ об ухудшении эпидемиологической ситуации в Европе. Служба просит учитывать рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во время планирования поездок в Европу, пишет "Российская газета", ссылаясь на сайт ведомства.
В пяти странах — Португалии, Швеции, Норвегии, Турции и Исландии — зарегистрировали широкое распространение вирусов гриппа, в восьми произошли региональные вспышки, еще в четырех — Греции, Латвии, Словакии и Узбекистане — локальные вспышки.
Кроме этого, вспышка гриппа зафиксирована в Грузии и на Украине. При этом, согласно информации Минздрава Украины, в стране от вируса AH1N1 скончались 25 человек. В Грузии на 11 января зарегистрированы пять смертей.
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